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Марочко: Для полного освобождения ЛНР осталось выбить ВСУ из трех пунктов
Для полного освобождения ЛНР необходимо выбить ВСУ из населенных пунктов в трех муниципальных округах, где сейчас идут активные бои, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
До полного освобождения Луганской народной республики (ЛНР) необходимо выбить вооруженные силы Украины (ВСУ) из нескольких ключевых населенных пунктов, передает РИА «Новости».
По словам Марочко, войскам предстоит освободить Петровское в Сватовском муниципальном округе, Новолюбовку в Кременском округе и выбить украинские силы из Белогоровки в Лисичанском округе.
Марочко отметил, что за эти населенные пункты уже ведутся активные бои. Эксперт также указал на текущие военные действия в кременских лесах, где продолжаются интенсивные боестолкновения между сторонами конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные создали огневой мешок для вооруженных сил Украины в окрестностях Новоегоровки в ЛНР, ранее российские войска продвинулись у этого населенного пункта, а также выбили украинские силы со стратегической высоты в регионе.