Военные силы России создали огневой мешок для ВСУ в окрестностях Новоегоровки в ЛНР

Tекст: Дмитрий Зубарев

Российские силы, продвигаясь в районе освобожденной 20 января Новоегоровки в Луганской народной республике, формируют огневой мешок вокруг группировки Вооруженных сил Украины, сообщает ТАСС.

Военный эксперт Андрей Марочко отметил, что если украинские войска не покинут данную территорию, они рискуют оказаться в полном окружении. По его словам, ударные направления сосредоточены на участках Копанки – Новосергеевка и Новоегоровка – Новосергеевка.

Марочко подчеркнул, что украинские силы находятся в сложном положении, но у них еще есть возможность отступить. Однако с учетом динамики продвижения российских войск, времени для действий у ВСУ остается крайне мало. Он также упомянул, что освобождение Новоегоровки открывает российским силам выход на западные границы ЛНР на Сватовско-Кременском участке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили населенные пункты Шевченко в ДНР и Новоегоровку в ЛНР, а также добились небольшого продвижения у Новоегоровки, что создало угрозу окружения для подразделений ВСУ.