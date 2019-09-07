Порошенко похвалил себя за обмен заключенными между Россией и Украиной

Экс-президент Украины Петр Порошенко после состоявшегося между Россией и Украиной обмена удерживаемыми лицами заявил, что причастен к освобождению тысяч соотечественников.

«Как пятый президент Украины, причастен к освобождению тысяч наших соотечественников, знаю, что простых и линейных решений здесь не бывает. Горжусь тем, что завоеванное нами еще весной решение Международного морского трибунала приперло Путина к стене и побудило наконец освободить наших героев», – написал Порошенко в Facebook.

Экс-президент добавил, что нельзя расслабляться, несмотря на хорошее настроение, так как власти и оппозиции еще предстоит «изнурительная борьба с заклятым врагом».

Ранее состоялся взаимный обмен граждан Украины и России в формате 35 на 35 человек.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о возможности второго этапа освобождения украинцев. Американский лидер Дональд Трамп назвал обмен между Россией и Украиной первым «гигантским» шагом к миру.

Напомним, в конце лета Москва и Киев начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц. Тогда Владимир Путин заявлял, что вопрос об одновременном освобождении граждан будет решен в ближайшее время.