Путин поздравил москвичей с Днем города

Президент России Владимир Путин, поздравляя москвичей, гостей и руководство столицы с Днем города, высоко оценил развитие Москвы, признав при этом, что проблемы еще есть.

«Дорогие москвичи, гости столицы, уважаемый Сергей Семенович (Собянин, мэр города – ред.), сердечно поздравляю всех вас с праздником, с Днем города», – сказал Путин на торжестве в честь праздника на ВДНХ, передает РИА «Новости».

Президент отметил, что столица заметно преобразилась за последние годы, однако уточнил, что «при таком масштабе в таком мегаполисе не может не быть проблем». «Их еще достаточно, но сделано много, причем, без исключения во всех районах Москвы, которые по своим масштабам сопоставимы с большими европейскими городами», – сказал он, передает ТАСС.

«Все улицы, парки, проспекты, все уголки столицы очень разные, но гармонично сочетаются и дополняют друг друга, образуют уникальный, неповторимый ансамбль – нашу Москву, которую мы все любим и которой по праву гордимся», – добавил Путин.

Ранее жителей столицы поздравил мэр города Сергей Собянин. «С днем рождения, город, который мы любим. Мы его критикуем, порой ругаем, но наши судьбы так переплелись, что и ругаем его, любя. Порой мы перекладываем на него свои проблемы и неудачи, как перекладываем на своих родителей и друзей. Но, в конечном счете, положа руку на сердце, понимаем, что этот город дает нам возможности как никакой на свете», – написал он в своем блоге.

Мэр отметил, что москвичи в последние годы стали больше ценить город и больше им гордиться. «Нам стало жить в нем немного комфортнее. Нам приятно, когда нашим городом восхищаются не только приезжие из других регионов, но и из-за границы. И самое главное – мы сами. И это «немного» дорогого стоит», - пояснил он.

Собянин уточнил, что никогда не сомневается при ответе на вопрос: любит ли он столицу. «Несмотря на трудности, критику, каждодневные проблемы, я говорю – да, люблю. Иначе невозможно. Невозможно вкладывать душу в этот город и не любить его», – написал мэр.

Напомним, торжества по случаю Дня города ждут москвичей в выходные 7 и 8 сентября. Главной темой праздника станет юбилей ВДНХ, а центральной площадкой – Тверская улица.