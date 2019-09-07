Поссорившийся с американскими болельщиками теннисист Медведев вышел в финал US Open

Российский теннисист Даниил Медведев, оштрафованный за непристойный жест в адрес американских болельщиков, одержал победу в матче с болгарином Григором Димитровым в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).

23-летний Медведев оказался сильнее 28-летнего болгарина. Он победил со счетом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3, передает ТАСС.

Нынешняя встреча стала третьей по счету для Медведева и Димитрова. Теперь у россиянина две победы, у болгарина – одна.

В финале Медведев, имеющий пятый номер посева, сыграет с победителем встречи между испанцем Рафаэлем Надалем (2) и итальянцем Маттео Берреттини (24).

Напомним, ранее во время матча Медведев вырвал полотенце у болбоя, высказав тому претензии. В ответ на предупреждение со стороны судьи россиянин выругался на арбитра. Когда зрители начали освистывать Медведева, спортсмен ответил им непристойным жестом, за который позднее был оштрафован.

Позднее Медведев выразил благодарность освиставшим его американским болельщикам, заявив, что на фоне их эмоций одержал победу.