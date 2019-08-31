Американские болельщики освистали российского теннисиста

Российский теннисист Даниил Медведев выразил благодарность освиставшим его болельщикам, заявив, что именно благодаря их эмоциям одержал победу в матче Открытого чемпионата США (US Open).

«Я хочу, чтобы вы знали, что я выиграл благодаря вам. Энергии, которую вы дали мне, было достаточно для моей победы», – передает ТАСС слова 23-летнего Медведева.

В субботу россиянин обыграл испанца Фелисиано Лопеса в матче третьего круга со счетом 7:6 (7:1), 4:6, 7:6 (9:7), 6:4. При этом болельщики неодобрительно встретили победу Медведева.

Россиянина освистывали на протяжении всего матча, и, как сообщил журналист Мэттью Уиллис, спортсмен якобы показал трибунам средний палец.

And now, a very special message from Daniil Medvedev. pic.twitter.com/hlfhhjULCA — Wilfy (@whitelinefervor) August 31, 2019

В четвертом круге Медведев, имеющий пятый номер посева, встретится с представителем Германии Домиником Кепфером.

Россиянин находится на пятой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Высшим его достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии (2019), на US Open спортсмен дальше третьего раунда не проходил.

Призовой фонд Открытого чемпионата США в этом году составляет 57 млн долларов. Соревнования завершатся 8 сентября.