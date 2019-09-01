Теннисист Медведев оштрафован за непристойный жест на чемпионате США

За неспортивное поведение и непристойный жест в матче Открытого чемпионата США (US Open) российский теннисист Даниил Медведев оштрафован на 9 тыс. долларов, сообщают СМИ.

Из этой суммы 5 тыс. назначены за неспортивное поведение, 4 тыс. – за то, что Медведев показал трибунам средний палец, передает РИА «Новости» со ссылкой на Marca.

В субботу россиянин обыграл испанца Фелисиано Лопеса.

Во время игры Медведев вырвал полотенце у болбоя, высказав тому претензии. В ответ на предупреждение со стороны судьи россиянин выругался на арбитра. Когда зрители начали освистывать Медведева, спортсмен ответил им непристойным жестом.