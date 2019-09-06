Для отпугивания птиц от Жуковского заказали акустику и «зеркальные шары»

Для отпугивания птиц при взлете самолетов с взлетно-посадочной полосы (ВПП) аэропорта «Жуковский» заказан комплекс приборов, в который входит биоакустическая установка Bird Gard Super Pro и отпугиватель «Зеркальный шар».

Заказ произвело АО «Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова» (входит в ОАК), на балансе которого числится ВПП «Жуковского», передает «Интерфакс».

Всего было заказано 11 приборов на общую сумму 1,2 млн рублей.

Напомним, 15 августа самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел на кукурузном поле, так как в оба двигателя А321 при взлете попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок.