Пентагон пожаловался на ожирение военных моряков

Пентагон провел исследование, которое выявило, что каждый четвертый служащий ВМС США страдает от избыточного веса, что снижает боеготовность флота.

Как пишет газета New York Times со ссылкой на доклад минобороны США, солдаты ВМС занимают первое место среди военнослужащих страны с избыточным весом. Ожирением страдают не менее 22% военных моряков.

«Избыточный вес негативно отражается на выполнении физической работы и боеготовности, а также ассоциируется с длительными проблемами со здоровьем, такими как гипертония, диабет, ишемическая болезнь сердца, инсульт, рак и вызывает риск смерти по этим причинам», – передает РИА «Новости» текст доклада минобороны США.

По словам экспертов, с каждым годом ситуация с избыточным весом американских солдат только ухудшается. Для решения проблемы руководство ВМС уже исключило из рациона военных всю жирную пищу и сахаросодержашие напитки, а также ввело круглосуточный режим работы спортзалов.

Напомним, в августе 2018 года министр армии США Марк Эспер, находящийся в административном подчинении у главы Пентагона, рассказал, что численность Армии США, включая Национальную гвардию и резерв, составляет 150 тыс. человек, при этом, «непригодными к развертыванию», по его данным, признаны 9% военнослужащих американской армии «или около того».

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