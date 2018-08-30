Подсчитано число негодных к военной службе солдат американской армии

Министр армии США Марк Эспер, находящийся в административном подчинении у главы Пентагона, рассказал, сколько военнослужащих американской армии признаны «непригодными к развертыванию».

Эспер напомнил, что численность Армии США, включая Национальную гвардию и резерв, составляет 150 тыс. человек, передает ТАСС.

При этом, «непригодными к развертыванию», по его данным, признаны 9% военнослужащих американской армии «или около того». Более того, Эспер отметил, что до начала реализации Пентагоном специальных в этой области мер доля непригодных к развертыванию военнослужащих армии США составляла примерно 15%.

Министр подчеркнул, что вскоре Пентагон планирует перейти к увольнению всех военнослужащих Сухопутных войск, которые остаются в категории негодных для развертывания в течение 12 месяцев.

Вместе с этим Эспер подтвердил, что численность регулярных частей Армии США будет увеличена «по меньшей мере» до 500 тыс. человек.

Он не дал прямого ответа на вопрос о том, намеревается ли Пентагон и далее постепенно наращивать численность формирований Армии США в Европе.

Напомним, в сентябре 2012 года стало известно, что криминальное прошлое, недостаток образования и ожирение не позволяют принять в ряды армии США 75% потенциальных призывников.