Названы сферы с самым большим количеством высокооплачиваемых вакансий

Наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц предлагается в сферах производства, транспорта, строительства, недвижимости и добывающей промышленности, сообщили в пресс-службе Роструда.

В Роструде сообщили, что на высокую зарплату могут рассчитывать машинисты бульдозера, маркшейдеры, водители грузового транспорта, механики по ремонту транспорта, инженеры, электрогазосварщики, прорабы, начальники участков в строительстве, передает РИА «Новости».

Кроме того, нередко за работу предлагают до 300-400 тыс. рублей пилотам и капитанам.

Машинистам горных выемочных машин обещают зарплату в 200 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в России выросло число зарплат выше 30 тыс. рублей. Россияне называли сумму справедливой зарплаты, а также оценивали свой рабочий график и зарплату.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как сделать россиян богаче.