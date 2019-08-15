Россияне назвали сумму справедливой зарплаты

Россияне летом 2019 года оценили справедливый уровень зарплаты в 66 тыс. рублей, следует из результатов опроса страховой «дочки» Сбербанка.

«По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц. Эта сумма достаточна для того, чтобы удовлетворять текущие потребности на достойном уровне, копить на крупные покупки и откладывать деньги на будущее», – передает РИА «Новости» сообщение Сбербанка.

При этом медианное значение оценки справедливой зарплаты составило порядка 50 тыс. рублей.

При этом авторы исследования отметили, что мужчины считают достойной зарплату в 68,6 тыс. рублей, женщины – 64,2 тыс. рублей. Россияне 18–30 лет оценивают справедливую зарплату в 56,2 тыс. рублей, в возрасте 40–50 лет – в 67,2 тыс. рублей.

Согласно исследованию, в группе наиболее обеспеченных россиян, способных делать крупные приобретения, средняя оценка справедливой зарплаты составляет 78 тыс. рублей.

Отмечается также, что наивысшие оценки «справедливой» зарплаты дали жители Москвы – 99 тыс. рублей, Санкт-Петербурга и Владивостока – 77 тыс. рублей, Хабаровска – 75 тысяч. Тогда как в Воронеже и Астрахани считают достойной зарплату в размере 60 тыс. рублей, в Волгограде – 59 тыс. рублей, в Липецке и Пензе – 58 тысяч.

Компания «Сбербанк страхование жизни» провела исследование летом текущего года в 37 городах с населением более 500 тысяч человек, а также в Грозном и Севастополе методом телефонного опроса. В каждом городе опрошено не менее 350 респондентов.

Напомним, ранее заместитель гендиректора «Сбербанк страхование жизни» Виктор Дубровин на основании проведенного компанией исследования сообщил, что всю ежемесячную зарплату тратят 43% россиян.