Назван процент ежемесячно тратящих всю зарплату россиян

Всю ежемесячную зарплату тратят 43% россиян, сообщил заместитель гендиректора «Сбербанк страхование жизни» Виктор Дубровин на основании проведенного компанией исследования.

«К сожалению, мы выяснили, что пока еще 43% россиян ежемесячно тратят весь свой доход независимо от его размера, а более 80% – не контролируют свои расходы и не планируют их», – передает РИА «Новости» слова Дубровина.

Он отметил также, что значительная часть людей, которые начинают анализировать свой бюджет, понимает, что финансовое планирование позволяет высвободить в среднем около 10% от ежемесячного дохода на сбережения.

«Ответственный подход к собственному бюджету дает уверенность в будущем, позволяя людям эффективно ставить финансовые цели и достигать их», – сказал Дубровин.

Напомним, 9 августа сообщалось, что в России выросло число зарплат выше 30 тыс. рублей.