Россияне оценили свой рабочий график и зарплату

Более 40% россиян заявили, что удовлетворены своим графиком работы. Недовольство работников вызывают социальный пакет, нематериальные бонусы и зарплата.

Специалисты сервиса по поиску работы и сотрудников Rabota.ru провели исследование, в котором предлагали оценить свою работу по пятибальной шкале, передает РИА «Новости».

Так, 43% респондентов полностью удовлетворены графиком своей работы, 40% максимально оценили стабильность компании. Также опрошенные крайне довольны расположением места работы (36%).

Между тем крайнее недовольство респондентов вызывают предоставленные работодателем социальный пакет и нематериальные бонусы (30% опрошенных). Сильно неудовлетворены своей зарплатой 19% респондентов, еще 17% просто недовольны, а треть затруднились ответить на вопрос, насколько их устраивает зарплата.

При этом 23% россиян заявили, что довольны руководством, а полностью довольны – 25%. Удовлетворены своим коллективом 30% участников опроса, еще 34% – полностью удовлетворены коллегами.

В опросе приняли участие четыре тысячи россиян старше 18 лет, имеющих постоянную работу.

В июне глава российского правительства Дмитрий Медведев допустил, что в будущем произойдет переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Минтруд до конца сентября должен представить кабмину свою позицию о перспективах нововведения.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменится жизнь россиян в случае сокращения числа рабочих дней и в чем плюсы и минусы таких изменений, а также сообщала, что четырехдневная рабочая неделя бесполезна для России.