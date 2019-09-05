Торговые сети заявили об угрозе повышения цен на продукты из-за новых штрафов

Торговые сети и производители заявили, что из-за введения оборотных штрафов в размере 3% за нарушение техрегламентов, цены на продукты питания могут вырасти.

Обращение на имя министра экономического развития России Максима Орешкина написали крупные ассоциации и объединения торговли и производителей: Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ), Национальный союз производителей молока, Национальный союз мясопереработчиков, Рыбный союз, Союз участников потребительского рынка, «Русбренд», Ассоциация производителей и потребителей масложировой продукции и Национальная мясная ассоциация, Союз производителей БАД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Производители направили письмо в ведомство в связи с проектом поправок в Кодекс об административных правонарушениях в части усиления ответственности за нарушение требований технических регламентов. В документе, разработанном Минпромторгом, говорится о введении штрафа в размере 3% от суммы выручки от реализации продукции за год.

Подобный штраф производители сочли слишком высоким, они полагают, что наказание должно быть соизмеримым с нарушением, для этого должен быть принят диапазон мер, начинающийся с меньшей суммы штрафа.

Из-за большого штрафа, который может быть сопоставимым с величиной рентабельности по отдельным отраслям, производители будут вынуждены застраховывать риски, что приведет к подорожанию продукции. Таким образом, принятые меры напрямую отразятся на покупателе.

Союзы и ассоциации просят главу ведомства приостановить разработку законопроекта до выполнения плана мероприятий «регуляторной гильотины», завершения работы над новой редакцией Кодекса об административных правонарушениях и над проектами законов по совершенствованию регулирования контрольно-надзорной деятельности.

Ранее был озвучен список наиболее подорожавших продуктов.