Составлен список самых подорожавших продуктов

По итогам 2018 года пшено и капуста стали продуктами, которые подорожали больше остальных, свидетельствуют данные Росстата.

Так, в 2018 году цены на пшено и капусту поднялись на 73,6 и 72,8% соответственно, что превышает уровень инфляции в 17 раз, пишет РБК.

Начальник Центра экономического прогнозирования «Газпромбанка» Дарья Снитко отметила, что пшено подорожало из-за сокращения посевных площадей просо. «Сокращение посевных площадей просо – это давний тренд, поскольку пшено не самая популярная крупа у населения, поэтому многие аграрии постепенно выводят ее из оборота», – пояснила Снитко.

На третьем месте в списке – газомоторное топливо, цены на которое также отслеживает Росстат. По итогам прошлого года оно подорожало на 30,8% из-за существенного повышения ценовой конъюнктуры нефтяного рынка.

Сахар и яйца подорожали на 28,3% и 25,9% соответственно. Кроме того, быстро росла стоимость репчатого лука, валидола, столовой свеклы, охлажденных и мороженых кур, а также морковь.

В начале июля Минсельхоз сообщал, что в России наблюдается рост производства мяса при одновременном снижении цен на него.