Автобус с иностранцами не пустили из России в Белоруссию

В Белоруссию через пограничный пункт «Красная Горка» в Смоленской области не пустили автобус, перевозивший 26 иностранных туристов.

«Мы организуем сборные автобусные туры для европейских туристов по России. По окончании тура они выезжают через погранпункт «Красная Горка» в Белоруссию, а дальше в Европу. Вчера, на традиционном проезде по смоленской дороге в Минск в пограничном пункте «Красная Горка», автобус с 26 туристами был остановлен, и им было сказано, что проехать здесь они не смогут», – рассказал замгендиректора туроператора «Тари Тур» Игорь Кузьмин «Интерфакс».

При этом он рассказал, что отказ пограничники не объяснили. «Причину не объяснили. Дежурный пограничник сказал, что у него есть указания. При этом у путешественников никаких проблем с визами не было», – сообщил Кузьмин.

Он добавил, что туристам предложили уехать в погранпункт «Три сестры» под Брянском, дорога до которого занимает девять часов.

«Это было абсолютно нереально, поэтому мы отправили их смоленским поездом в Минск. Автобус, на котором их изначально везли, был с иностранными номерами, ему тоже надо как-то выехать за рубеж. К моменту приезда в Брянск у водителя закончилась российская виза, также у него нет визы на въезд в Белоруссию. С трудом разрешили эту ситуацию, заплатили штраф из-за просрочки пребывания на территории России, и он проехал через Украину», – добавил он.

По словам представителя туроператора, в смоленском погранотряде заявили, что у них отсутствует оборудование для проверки паспортов, а также завили о проводящийся спецоперации.

«Также мне рассказали о какой-то спецоперации. Что за спецоперация - не понятно. Когда мы спросили о сроках, то нам сказали, что раньше 10 сентября ничего не решится, а может и дольше», – сообщил Кузьмин.

В сложившейся ситуации туркомпания терпит большие убытки из-за того, что туристов отправляют домой на самолетах. «Следующая группа из 40 туристов должна покинуть Россию 9 сентября. Для нас, конечно, это очень накладно», – добавил Кузьмин.

В июле в Мексику не пустили 14 туристов из России, якобы из-за того, что цель поездки не соответствует заявленной.