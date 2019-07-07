В Мексику не пустили 14 россиян

Через пограничный контроль не пропустили еще 14 человек с российскими паспортами, которые прибыли в мексиканский Канкун, сообщили в посольстве России в Мехико.

В диппредставительстве сообщили РИА «Новости», что россияне прилетели рейсом авиакомпании Nordwind. «Местная миграционная служба решила, что цели поездки не соответствуют заявленной», – сказали в посольстве.

Сейчас дипломаты устанавливают точные причины недопуска граждан с российскими паспортами.

Отметим, это уже вторая группа прибывших из России туристов, которым Мексика отказывает во въезде в аэропорту Канкуна. Ранее на этой неделе задерживали еще 10 человек. Девять из них уже отправлены обратно в Россию.