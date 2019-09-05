Путин поддержал идею об ипотеке под 2% для молодых семей на Дальнем Востоке

Президент Владимир Путин согласился запустить специальную ипотечную программу на Дальнем Востоке для молодых семей со ставкой 2% годовых.

Путин указал, что прежде всего необходимо значительно повысить объемы строительства современного жилья, и оно должно быть максимально доступным, передает РИА «Новости».

Глава государства добавил, что льготную программу ипотеки запустят уже в 2019 году. Она будет действовать пять лет и распространится на первичный рынок и на индивидуальное жилье для получателей «дальневосточного гектара».

Программа будет реализована за счет средств госпрограммы развития Дальнего Востока и Фонда развития Дальнего Востока.

Глава Минвостокразвития Александр Козлов заявил, что «очень рад» решению Путина одобрить запуск специальной ипотечной программы на Дальнем Востоке.

«У нас уже есть все расчеты, есть механизм. Одобрение президента получено! Программа будет действовать только на Дальнем Востоке, нигде больше», – сказал Козлов.

Напомним, пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.

Ранее Путин отметил отсутствие прогресса в демографической ситуации на Дальнем Востоке. По его словам, этот важнейший индикатор находится в тревожной зоне.

Президент также назвал «придурками» людей, которые говорили, что Дальний Восток – это балласт, требующий денег.

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