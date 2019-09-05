Медведчук оценил начало переговоров между Путиным и Зеленским

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук позитивно оценил переговоры между президентами Украины и России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

«Исключительно положительно», – ответил Медведчук на соответствующий вопрос. Он считает, что контакты лидеров приведут к урегулированию конфликта в Донбассе, передает ТАСС.

Медведчук уверен, что обмен удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, который должен состояться в ближайшие дни, – это заслуга именно этих переговоров.

Отвечая на вопрос о возможности своей встречи с российским лидером в рамках Восточного экономического форума, он заявил: «Поживем – увидим».

Ранее Зеленский признался, что самым сложным моментом за время руководства страной для него стал разговор с Путиным. Он также заявил, что МИД Украины, сформированный при Петре Порошенко, пытался помешать их общению.

Напомним, сам Путин отметил, что разговоры с президентом Украины внушают осторожный оптимизм.