Разговор с Путиным стал для Зеленского самым сложным моментом президентства

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что самым сложным моментом за время руководства страной для него стал разговор с главой российского государства Владимиром Путиным.

Зеленский рассказал, что «наиболее сложным» стал момент, когда «было четверо погибших» и после этого состоялся разговор с Путиным, передает РИА «Новости» со ссылкой на «1+1».

Напомним, Зеленский заявил, что МИД Украины, сформированный при Петре Порошенко, пытался помешать его общению с Путиным.

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