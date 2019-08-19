Путин заявил об осторожном оптимизме после бесед с Зеленским

Разговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским внушают осторожный оптимизм, заявил российский лидер Владимир Путин, который находится с официальным визитом во Франции.

«Я проинформирую господина президента о своих последних контактах с вновь избранным президентом Украины. Здесь есть некоторые вещи, которые можно обсуждать, которые внушают такой осторожный оптимизм», – передает слова Путина РИА «Новости».

На прошлой неделе в Кремле заявили, что Путин положительно относится к Зеленскому, но главное – реализация достигнутых договоренностей.

Зеленский позвонил Путину 7 августа в связи с гибелью украинских военных в Донбассе, президенты договорились о возможной встрече.