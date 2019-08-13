Стало известно об отношении Путина к Зеленскому

Президент России Владимир Путин положительно относится к главе Украины Владимиру Зеленскому, но для него главное – реализация достигнутых договоренностей, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Само по себе общение двух глав государств, безусловно, это факт, который можно оценить только позитивно, положительно. Ибо президент Путин всегда является сторонником диалога для решения насущных проблем, тем более в таких запущенных ситуациях, как российско-украинские отношения», – передает РИА «Новости» слова Пескова.

Он добавил, что вместе с тем Путин – весьма прагматичный собеседник, для него важнее не сам разговор, а реализация тех пониманий и договоренностей, достигнутых ранее во время каждого разговора.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому коллеге Владимиру Путину 7 августа в связи с гибелью украинских военных в Донбассе, в ходе переговоров он также договорился о возможной встрече с российским президентом.

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