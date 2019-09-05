Путин отметил вклад Китая в экономику Дальнего Востока

Президент Владимир Путин отметил вклад КНР в экономику Дальнего Востока и совпадение геополитических интересов двух государств.

Путин заявил на встрече с вице-премьером КНР Ху Чуньхуа на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), что «китайские партнеры являются самыми крупными инвесторами в экономику региона, а, во-вторых, самое главное, что мы не просто говорим о совпадении наших геополитических интересов, (...) а занимаемся конкретной работой, добиваемся хороших результатов, видим перспективы и уверенно идем вперед», передает РИА «Новости».

Также российский лидер отметил сотрудничество в конкретных направлениях.

«Активно работаем в укреплении международных институтов и систем безопасности. Сотрудничаем в военной сфере и активно согласовываем наши позиции на международной арене», – сказал он.

Кроме того, Владимир Путин попросил передать «самый искренний и дружеский привет председателю Си Цзиньпину».

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.

Ранее Россия и Китай договорились рассчитываться в рублях и юанях.