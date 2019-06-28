Россия и Китай договорились рассчитываться в рублях и юанях

Москва и Пекин заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах. Операции будут осуществлять российский банк ВТБ и Торговый банк Китая.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что одним из механизмов взаиморасчетов в национальных валютах двух стран может стать создание «шлюзов» между российским и китайским аналогами SWIFT (международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей), пишет газета «Известия».

В ВТБ сообщили, что у кредитной организации есть финансовая лицензия на территории Китая – это единственный банк в России с данной лицензией. Кроме того, в банке есть корреспондентские счета в рублях и юанях, а также активно продвигается использование российской и китайской валют во внешнеэкономической деятельности.

Источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что механизм взаиморасчетов планируется выстроить к 2020 году. Отмечается, что сначала на платежи в рублях и юанях будут переходить крупнейшие компании с государственным участием. Источник добавил, что расчеты в нацвалютах будут осуществляться и по тем контрактам, которые первоначально заключались в долларах США.

Соглашение о возможности расчетов в национальных валютах было подписано 5 июня.

Планируется, что Россия и Китай будут развивать двусторонние расчеты в национальных валютах, поощрять и расширять использование нацвалют, в том числе путем популяризации их использования при подписании внешнеторговых контрактов. Стороны также будут принимать меры для устранения барьеров, возникающих при осуществлении расчетов в нацвалютах.

В проекте соглашения указывается, что Москва и Пекин намерены «активно продвигать использование национальных валют в двусторонней торговле и инвестиционном финансировании, содействовать торговле и создавать благоприятные условия для инвестиций хозяйствующих субъектов» двух стран.

Ранее стало известно, что «Газпром нефть» начала первые поставки нефтепродуктов за рубли. До этого на расчеты в рублях с Россией захотела перейти Венесуэла.

Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что тенденция по отказу от расчетов в американских долларах свидетельствует о начале большого исторического периода.

Напомним, осенью 2018 года глава ВТБ Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума представил план по дедолларизации российской экономики, уточнив, что президент России Владимир Путин поддержал предложение.

После этого Минфин разработал план по дедолларизации экономики.

В Кремле отмечали, что процесс дедолларизации длительный и сложный, однако уже есть тенденция к расширению расчетов в нацвалютах. ЦБ поддержал идею перевода внешних расчетов на другие валюты.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему доллар теряет свое могущество в России.

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