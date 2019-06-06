«Газпром нефть» начала первые поставки нефтепродуктов за рубли в Армению, в скором времени во всех странах ЕАЭС будет использоваться эта валюта для взаиморасчетов, заявил глава компании Александр Дюков в кулуарах ПМЭФ.

«Мы с этого года начали поставки нефтепродуктов в Армению за рубли, в наших планах уже в ближайшее время, что касается ЕАЭС, перейти на поставки в эти страны за рубли», – передает его слова ТАСС.

Он добавил, что у «Газпром нефти» есть возможность перейти на расчеты в юанях или евро за нефть в любой момент.

Ранее на расчеты в рублях с Россией изъявила желание перейти также Венесуэла.

При этом в марте президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал России перейти на расчеты в рублях, но Москва якобы отказалась. В Кремле опровергли эти сведения.

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