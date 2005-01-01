Лукашенко заявил о предложении России перейти на расчеты в рублях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предлагал России полностью перейти на взаиморасчеты в российских рублях.

«Сегодня почти 80% нашей торговли с Россией осуществляется в российских рублях. Я недавно президенту (России) предложил: прежде чем бросаться на что-то большое, давайте перейдем на 100% торговли в российских рублях. Вот наше предложение. Мы этого не боимся, но никто на это не идет», – цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Также Лукашенко заявил о готовности Минска к пересмотру подходов к интеграции с Россией.

В феврале Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия готовы идти в объединении настолько далеко, насколько к этому готовы сами люди в двух странах. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как скоро может стать реальностью воссоединение частей СССР не только через Союзное государство, но и в форме Евразийского союза.