Лукашенко обратился к сторонникам и оппонентам в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности Минска к пересмотру подходов к интеграции с Россией.

«Белоруссия сохраняет абсолютную приверженность идее союзного строительства. Хочу, чтобы это, прежде всего, услышали наши сторонники и оппоненты в Российской Федерации. При этом основной принцип данного проекта – равные условия для наших сограждан и субъектов хозяйствования. На иных других принципах союз невозможен. И принцип равных условий должен неукоснительно соблюдаться. Постулат суверенитета также остается для Беларуси незыблемым», – сказал Лукашенко.

Он отметил, что российское руководство выступило с инициативой пересмотра подходов к интеграции. «Мы к этому готовы. На уровне правительств созданы группы для подготовки предложений о дальнейшем развитии объединительных процессов в рамках двойки. Надо еще раз сегодня посмотреть, каковы итоги этой работы, есть ли они вообще», – цитирует БелТА Лукашенко.

В то же время президент Белоруссии видит опасность в сворачивании интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«К сожалению, процесс евразийской интеграции поворачивается вспять, если уже не повернулся. Мне докладывают о барьерах, препятствиях и ограничениях для наших субъектов хозяйствования. Отсутствие конкретной работы по их устранению прикрывается некой цифровой повесткой», – отметил Лукашенко.

В феврале Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия – основные союзники, которые всегда будут вместе, «сколько бы ни ругались, ни спорили». Тогда же он заявил, что Россия и Белоруссия готовы идти в объединении настолько далеко, насколько к этому готовы сами люди в двух странах.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как скоро может стать реальностью воссоединение частей СССР не только через Союзное государство, но и в форме Евразийского союза.