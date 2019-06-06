Глава МИД России провозгласил начало большого исторического периода

Мировая тенденция по отказу от расчетов в американских долларах свидетельствует о начале большого исторического периода, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

По словам Лаврова, «в долгосрочном плане уже пошел мыслительный процесс относительно того, как отвязаться от доллара США и создать систему, которая не будет зависеть от капризов той или иной американской администрации, от ее манер в том, что касается ведения экономических отношений в мире, и от того, чтобы превращаться в инструмент внутриполитической борьбы в США», передает ТАСС.

«Я смотрю на это как на начало большого исторического периода», – подчеркнул глава МИД России в интервью объединенной редакции РБК.

Напомним, осенью прошлого года глава ВТБ Андрей Костин в рамках Восточного экономического форума представил план по дедолларизации российской экономики, уточнив, что президент России Владимир Путин поддержал предложение. После этого Минфин разработал план по дедолларизации экономики.

В Кремле отмечали, что процесс дедолларизации длительный и сложный, но уже есть тенденция к расширению расчетов в нацвалютах. ЦБ поддержал идею перевода внешних расчетов на другие валюты.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, почему доллар теряет свое могущество в России.

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