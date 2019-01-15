Медведев спрогнозировал тенденцию отказа от доллара в мире

Глава российского правительства Дмитрий Медведев выразил уверенность, что тенденция отказа от доллара в мире будет только нарастать.

«Очевидно, что тенденция по снижению зависимости национальных экономик от доллара будет только нарастать. Такие экономические действия (как санкции и протекционизм) самого мощного игрока на экономической арене (США) только усиливают напряжение», – заявил он, выступая на пленарном заседании Гайдаровского форума.

Глава правительства напомнил, что Россия и Евросоюз обсуждали, как оградить от санкций свои экономические связи с Ираном из-за ситуации с выходом США из ядерной сделки. Еврокомиссия подготовила пакет мер по расширению использования евро в стратегических отраслях по причине растущих политических и валютных рисков долларовой зоны, отметил он.

Медведев подчеркнул, что Россия также постепенно расширяет использование рубля и других валют во внешнеторговых расчетах. «Мы серьезно сократили свои вложения в американские казначейские облигации, кстати, недавний выпуск российских еврооблигаций был сделан в евро - все это следствие вот такой агрессивной, и прямо скажем, зачастую просто бестолковой экономической политики Соединенных Штатов», – заявил он, передает ТАСС.

Премьер подчеркнул, что США своими действиями сами дают подпитку идее о дедолларизации. «Страна, денежная единица которой является ключевой резервной валютой, она сама же разрушает и доверие к ней. Вот в этом наверное и парадокс нынешней ситуации. И парадокс в том, что идея о дедолларизации получает постоянные стимулы и от самого эмитента», – подчеркнул Медведев.

Глав кабмина добавил, что политика агрессивного давления ряда стран, включая незаконные санкции и арест менеджеров крупных зарубежных компаний, повышает неопределенность в мировой экономике.

В Кремле в октябре говорили, что процесс дедолларизации экономики России длительный и сложный, но уже есть тенденция к расширению расчетов в нацвалютах.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что доллар стремительно теряет авторитет в России.