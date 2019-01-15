Медведев спрогнозировал тенденцию отказа от доллара в мире

Взгляд
15 января, вторник  |  Последнее обновление — 15:26  |  vz.ru
Разделы

России будет сложно конкурировать с Африкой

Заброшенные русские деревни – вот главное препятствие для эффективной конкуренции России с активно растущими экономиками АзииФото: Лев Федосеев/ТАСС
Индонезия, Египет и Турция уже вскоре обгонят Россию по размеру своего ВВП. По крайней мере, этот обескураживающий прогноз вот уже несколько дней обсуждают аналитики. Действительно ли наша страна будет беднее некоторых стран Африки? Что дает основания делать подобные предсказания и насколько они обоснованны? Подробности...
Перейти а раздел…

Немцам будет крайне тяжело разрушить ЕС

Еще недавно Германия казалась цитаделью евроинтеграции. Но времена изменилисьФото: Stoyan Nenov/Reuters
Партия «Альтернатива для Германии», взлет популярности которой воспринимается в Берлине и Брюсселе как опасная угроза, вооружается новым лозунгом – о выходе ФРГ из Евросоюза, что неминуемо похоронит сам Евросоюз. Но возможно ли подобное? Каковы шансы «АдГ» – главной сенсации немецкой политики последних лет – на то, чтобы повести Германию по пути Британии? Подробности...
Перейти а раздел…

Помогут ли репрессивные меры предотвратить новые взрывы газа

Обычный бытовой газ при неправильном обращении наносит катастрофические разрушенияФото: Валерий Матыцин/ТАСС
Ответом на уже второй за последние дни взрыв газа в России стал целый набор различных законодательных инициатив. Политики и общественники снова требуют запретить, ужесточить, лишить и ограничить. Какие меры были бы действительно эффективными для предотвращения трагедий и инцидентов с бытовым газом? Подробности...
Перейти а раздел…

Юлии Тимошенко недостаточно победы над Петром Порошенко

Когда-то Юлия Тимошенко и Петр Порошенко были во многом заодно, но теперь их дороги разошлисьФото: Иванов Алексей/ТАСС
Юлия Тимошенко громко заявила, что у Петра Порошенко нет никаких шансов победить ее во втором туре президентских выборов на Украине. Рейтинги и опросы действительно прочат ей победу в единоборстве с действующим президентом. Вот только Тимошенко сознательно замалчивает тот факт, что у нее есть и другой соперник, вполне способный спутать все ее планы. Да и самого Порошенко пока рано списывать со счетов. Подробности...
Перейти а раздел…

Россия потеряла последнего друга в политической элите Польши

Павел Адамович до самой своей гибели пытался сохранить добрососедские отношения с россиянамиФото: Agencja Gazeta/Jan Rusek/Reuters
Вряд ли будет преувеличением сказать, что погиб последний из крупных польских политиков, который симпатизировал нашей стране. Зарезанный накануне психом Павел Адамович 20 лет руководил самым близким к России польским мегаполисом – Гданьском. Власти соседнего Калининграда даже объявили минуту молчания в память о погибшем друге. Теперь у Москвы не осталось защитников в польской элите. Подробности...
Перейти а раздел…

Русская демократия против западной автаркии

Владимир Добрынин, журналист
Нет более увлекательного дела, чем критиковать «кровавый режим». Для этого требуется подобрать немножко шокирующих цифр, выстроить их в нужном порядке и сопроводить восклицательными знаками. Все остальное читатели сделают сами. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Тропинка евроинтеграции ведет Украину в Москву

Андрей Бабицкий, журналист
Союз трех славянских народов как духовная общность способен свести потенциал всех его частей к неким идеальным параметрам. Если бы это единство реализовало себя, то и геополитические позиции трех народов обрели бы невиданную мощь. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Банк Франции страшнее ФСБ

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
В России Павленского терпели пять лет – во Франции сломались сразу. Не помогли им ни Дюшан, ни Гоген – «фармацевты» по-прежнему у власти и в силе. И здесь возникает самый любопытный момент. Подробности...
Обсуждение: 63 комментария
    Перейти а раздел…

    Крупнейшие техногенные катастрофы Москвы

    Что увидели россияне в новогоднем небе

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

    Обсуждение: 10 комментариев
      Перейти а раздел…

      Взрыв газа разрушил многоэтажку в ростовских Шахтах

      На девятом этаже жилого дома в городе Шахты Ростовской области взорвался газ. Повреждены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах. На данный момент известно об одном погибшем, судьба еще четырех неизвестна. Из дома эвакуированы 140 человек
      Подробности...

      В Москве затопило крупный транспортный тоннель

      В четверг утром в Москве из-за подмыва грунта затопило Тушинский тоннель на Волоколамском шоссе под Каналом имени Москвы. Закрыто движение на этом участке и на внутренней стороне МКАД. Остановить грязевой поток пока не удается, в городе создан оперативный штаб
      Подробности...

      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?
        • Нет, каникулы слишком длинные

        • Нет, каникулы слишком короткие

        • Да, в самый раз

        Отход от привычного стандарта упаковки каких продуктов вас раздражает больше всего?
        • Яйца (9 шт.)

        • Молоко (0,9 л)

        • Сахар (0,9 кг)

        • Водка (0,45 л)

        • Ничего не раздражает, если цена не растет

        Смотрели ли вы в прошедшие новогодние каникулы фильм «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Эльдара Рязанова?
        • Да, и мне понравилось

        • Да, и мне не понравилось

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Китай выдвинул требование к США по «Северному потоку – 2»
          Стало известно, как Путин получает пенсиюМэй предсказали разгром в голосовании по Brexit в палате общинЗадержанные в Черном море украинские моряки отказались давать показания в судеРуководитель военными операциями Израиля в Сирии ушел в отставку
          Вице-адмирал США оценила профессионализм российских военныхРоссия и США сравнялись в средствах контроля орбитыВ соцсетях высмеяли сюжет НТВ о бегущих из США американцахСербия предложила критикам российского газа найти хоть одну альтернативу
          Выяснилось, почему россияне потеряли сексуальное влечение к коллегамОбвиняемых в изнасиловании дознавательницы в Уфе признали гражданскими ответчикамиРадикалы попытались забросать краской генконсульство России в ОдессеПрезидент Зимбабве выразил надежду на помощь России в модернизации армии

          Главная тема


          Юлии Тимошенко недостаточно победы над Петром Порошенко

          громкое дело


          Суд Таиланда вынес приговор Алексу Лесли и Насте Рыбке

          «никто нас не сдвинет»


          Лукашенко рассказал об угрозе для Белоруссии с Востока и Запада

          «решение сложных проблем»


          Россия проявила добрую волю в ответ на ультиматум США по ДРСМД

          Видео

          специальный репортаж


          Магнитогорск: «С нами мороки больше, чем с мертвыми»

          подайте на гражданскую войну!


          Национальной идеей Украины стало попрошайничество

          военный космос


          Избавление от старых спутников открывает дорогу новой космической обороне России

          проблемы Росстата


          Почему российская статистика врет

          обеление рынка


          Новая система изменит весь порядок российской торговли

          Глобальный прогноз


          Дмитрий Дробницкий: Пять гонок, которые определят мировую повестку на 2019 год

          Современное искусство


          Владас Повилайтис: Банк Франции намного страшнее ФСБ

          Фильм Т-34


          Егор Холмогоров: Танкисты Гитлера не играли в «рыцарские турниры»

          на ваш взгляд


          Закончились новогодние каникулы. Вас устраивает их продолжительность?

          Медведев спрогнозировал тенденцию отказа от доллара в мире

          15 января 2019, 14:32

          Текст: Алина Назарова

          Версия для печати

          Глава российского правительства Дмитрий Медведев выразил уверенность, что тенденция отказа от доллара в мире будет только нарастать.

          «Очевидно, что тенденция по снижению зависимости национальных экономик от доллара будет только нарастать. Такие экономические действия (как санкции и протекционизм) самого мощного игрока на экономической арене (США) только усиливают напряжение», – заявил он, выступая на пленарном заседании Гайдаровского форума.

          Глава правительства напомнил, что Россия и Евросоюз обсуждали, как оградить от санкций свои экономические связи с Ираном из-за ситуации с выходом США из ядерной сделки. Еврокомиссия подготовила пакет мер по расширению использования евро в стратегических отраслях по причине растущих политических и валютных рисков долларовой зоны, отметил он.

          Медведев подчеркнул, что Россия также постепенно расширяет использование рубля и других валют во внешнеторговых расчетах. «Мы серьезно сократили свои вложения в американские казначейские облигации, кстати, недавний выпуск российских еврооблигаций был сделан в евро - все это следствие вот такой агрессивной, и прямо скажем, зачастую просто бестолковой экономической политики Соединенных Штатов», – заявил он, передает ТАСС.

          Премьер подчеркнул, что США своими действиями сами дают подпитку идее о дедолларизации. «Страна, денежная единица которой является ключевой резервной валютой, она сама же разрушает и доверие к ней. Вот в этом наверное и парадокс нынешней ситуации. И парадокс в том, что идея о дедолларизации получает постоянные стимулы и от самого эмитента», – подчеркнул Медведев.

          Глав кабмина добавил, что политика агрессивного давления ряда стран, включая незаконные санкции и арест менеджеров крупных зарубежных компаний, повышает неопределенность в мировой экономике.

          В Кремле в октябре говорили, что процесс дедолларизации экономики России длительный и сложный, но уже есть тенденция к расширению расчетов в нацвалютах.

          Газета ВЗГЛЯД сообщала, что доллар стремительно теряет авторитет в России.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............