Захарова заявила о развязанной США торговой войне против Китая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США не соперничают с Китаем, а ведут против него агрессивную торговую войну.

Выступая на конференции «Диалог молодых дипломатов Азиатско-Тихоокеанского региона» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), Захарова заявила, что США ведут с Китаем настоящую торговую войну.

«Это не элементы соперничества, это не элементы конкуренции, даже недобросовестной конкуренции. Это война, в которой хороши все средства с точки зрения западных стран, а с точки зрения нашей политики это недопустимо. И чему же они [США] удивляются, когда ведут агрессивную торговую войну с Китаем: что Китай эти высвободившиеся резервы и возможный потенциал развития отношений с США перенаправил в другую сторону и будет использовать на других направлениях?» – передает ТАСС слова Захаровой.

Ранее сообщалось, что Китай и США нанесли друг другу новые удары в торговой войне.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Китай из-за торговой войны потерял 3 млн рабочих мест. Президент США требует от американских компаний свернуть работу с Китаем.

Напомним, во вторник Трамп предупредил Китай об ужесточении условий торгового соглашения, если оно будет заключено после его переизбрания на президентский пост в 2020 году.

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