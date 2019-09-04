Захарова объяснила, почему МИД не комментирует обмен между Россией и Украиной

Проблематика обмена удерживаемых лиц между Россией и Украиной является прерогативой уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой и правоохранительных органов, МИД пока нечего добавить по данному вопросу, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

Захарова, отвечая на вопрос о сроках возможного обмена, указала, что каждым вопросом должны заниматься официально уполномоченные люди, передает ТАСС.

Он подчеркнула, что «на данном этапе комментировать тему обмена – это исключительно прерогатива госпожи Москальковой и правоохранительных органов».

«Уполномоченный по правам человека в России активным образом занимается этой проблематикой, регулярно комментируя ситуацию в СМИ, и мне пока нечего по этой теме добавить к уже озвученной информации», – сказала Захарова.

Она отметила, что «как только у нас появятся соответствующие материалы, оценки или необходимость что-то прокомментировать, мы это обязательно сделаем».

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова 2 сентября сообщила, что переговоры об обмене удерживаемыми лицами продолжаются, и для того, чтобы все состоялось, требуется провести еще ряд юридических процедур.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не будет анонсировать дату обмена из-за чувствительности темы.

До этого, 30 августа, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил об отсутствии у Москвы и Киева готовности к обмену удерживаемыми лицами.

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