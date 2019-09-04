Магадан и Владивосток захотели связать морским сообщением

Власти Колымы заявили в Ростуризм проект открытия морского пассажирского сообщения между Магаданом и Владивостоком, сообщил на ВЭФ губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Носов сообщил, что «прорабатывается такая идея, она может быть решена в том числе в увязке с развитием туризма Магаданской области», передает РИА «Новости».

«Мы готовимся обратиться за поддержкой и заявились о том, что у нас такой проект, в Ростуризм. Инвесторы уже есть», – добавил губернатор.

Он рассказал также, что «частные инвестиции только в развитие этого направления около 4 млрд рублей».

«Чтобы принимать лайнеры, нужно 1,5-2 млрд рублей», – отметил Носов.

По его словам, проект морского пассажирского сообщения можно увязать с туризмом на остров Завьялова в нескольких десятках километров от Магадана, где пасутся овцебыки и планируется создать туристическую базу.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября.

Напомним, в августе 2018 года сообщалось, что Магадан придумал проект развития «колымского туризма». Он подразумевает заселение необитаемого острова Завьялова в Охотском море животными и строительство там туристической инфраструктуры.