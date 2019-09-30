Британский клуб заставили заплатить миллионы евро за мертвого футболиста

Коллегия Международной федерации футбола (ФИФА) по спору между «Кардиффом» и «Нантом» обязала британский футбольный клуб заплатить за трансфер нападающего Эмилиано Салы, который погиб через два дня после перехода.

«Кардифф» должен выплатить «Нанту» 6 млн евро за переход игрока, сообщает Sportbox.

В ночь на 22 января легкий самолет, в котором летел Сала, пропал с радаров. 3 февраля борт был обнаружен на дне Ла-Манша, среди обломков нашли тело футболиста.

У пилота разбившегося борта не было лицензии, самолет не имел разрешения на перелет.

При этом Сала всего за два дня до гибели перешел в «Кардифф». В результате между «Кардиффом» и французским «Нантом» возник спор относительно необходимости оплаты трансфера футболиста. Изначально британская команда должна была заплатить 17 млн евро, но отказывалась это делать.