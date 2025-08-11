Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
Путин одобрил заявку Омской области на инфраструктурный кредит
Президент России Владимир Путин поддержал инициативу губернатора Омской области Виталия Хоценко по подаче заявки на участие в программе казначейских инфраструктурных кредитов.
В ходе встречи Хоценко сообщил, что в регионе стартует новый цикл инвестиционных проектов, и область намерена привлечь более 8 млрд рублей для их реализации, передает ТАСС.
Губернатор отметил, что средства необходимы в том числе на строительство нового аэропорта Омск-Федоровка. Хоценко пояснил, что действующий аэропорт сдерживает развитие города, а перенос воздушной гавани планируется завершить к 2028 году. «Мы выносим аэропорт к 2028 году из города, потому что нынешний аэропорт ограничивает город-миллионник в развитии в части строительства», – заявил глава региона.
Он добавил, что вопрос о поддержке уже обсуждался с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и министром экономики Максимом Решетниковым, которые выразили готовность одобрить инициативу. Однако, как подчеркнул Хоценко, окончательное решение требовало согласия президента. Путин дал положительный ответ.
Ранее на встрече с Хоценко Путин отметил рост промпроизводства в Омской области.
В июле Путин провел встречу с губернатором Архангельской области.