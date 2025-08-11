Путин одобрил заявку Омской области на инфраструктурный кредит

Tекст: Валерия Городецкая

В ходе встречи Хоценко сообщил, что в регионе стартует новый цикл инвестиционных проектов, и область намерена привлечь более 8 млрд рублей для их реализации, передает ТАСС.

Губернатор отметил, что средства необходимы в том числе на строительство нового аэропорта Омск-Федоровка. Хоценко пояснил, что действующий аэропорт сдерживает развитие города, а перенос воздушной гавани планируется завершить к 2028 году. «Мы выносим аэропорт к 2028 году из города, потому что нынешний аэропорт ограничивает город-миллионник в развитии в части строительства», – заявил глава региона.

Он добавил, что вопрос о поддержке уже обсуждался с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и министром экономики Максимом Решетниковым, которые выразили готовность одобрить инициативу. Однако, как подчеркнул Хоценко, окончательное решение требовало согласия президента. Путин дал положительный ответ.

Ранее на встрече с Хоценко Путин отметил рост промпроизводства в Омской области.

