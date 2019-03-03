У пилота разбившегося с футболистом Салой самолета не было лицензии

Дэвид Айботссон, управлявший потерпевшим крушение самолетом, на борту которого находился футболист «Кардифф Сити» Эмилиано Сала, не имел лицензии коммерческого пилота.

В ходе расследования выяснилось, что 59-летний пилот Дэвид Айботссон обучался в школе с 2012 по 2014 год, а также в 2016 году, но так и не завершил обучение. Он не смог сдать теоретическую часть экзамена и не имел права совершать коммерческие перелеты.

В результате у Айботссона была лицензия, разрешающая совершать полеты в Великобритании и США, но не в Евросоюзе. Кроме того, пилот не запрашивал разрешения на полет, сообщает The Independent.

Также не было разрешения на перелет и у самолета – он зарегистрирован в США, и для полета в другой стране нужно разрешения.

В январе самолет, на котором летел футболист валлийского клуба «Кардифф», потерпел крушение над Ла-Маншем. Обломки лайнера были обнаружены на дне пролива в понедельник, тело футболиста извлекли 8 февраля.