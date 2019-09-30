Треть госбюджета Украины в 2020 году направят на выплату долгов

Каждая третья гривна государственного бюджета Украины в будущем году будет направлена на выплату госдолга, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя принятие программы деятельности правительства.

«Следующие пару лет нас ждут непростые годы. Нам придется отдавать рекордные долги. В следующем году нужно каждую третью гривну отдавать на выплату долгов», – сказал он, передает ТАСС.

По словам Гончарука, правительство будет предпринимать шаги, чтобы «эти долги постепенно сокращались».

Он отметил, что принятая программа рассчитана на пять лет и состоит из трех блоков. Первый блок связан с «человеческим капиталом» и предусматривает меры по улучшению качества образования, здравоохранения и всего того, что позволит «создать нормальную жизнь» в стране. Второй блок касается экономического направления. Гончарук подтвердил, что его правительство ставит задачу по обеспечению ежегодного экономического роста в объеме не менее 5-7%, поскольку в противном случае реализовать все запланированные мероприятия будет крайне сложно. В целом, отметил Гончарук, через пять лет экономика Украины должна вырасти на 40%.

Между тем, подчеркнул он, это потребует привлечения огромных инвестиций – около 50 млрд долларов. Еще одной задачей премьер назвал создание 1 млн рабочих мест в стране.

Ранее депутат Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Ренат Кузьмин назвал предложенный правительством страны бюджет унизительным для учителей, воспитателей и детей-сирот.

Тем временем депутат партии «Слуга народа», представитель правительства Украины в Верховной раде Ирина Верещук заявила, что правительство должно провести аудит 15 млрд евро, полученных от Европейского союза с 2014 года.