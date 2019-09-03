Украина за день выплатит миллиардный долг

До конца дня министерство финансов Украины должно выплатить по евробондам 1,1 млрд долларов: 661 млн долларов, выпущенные в ноябре 2015 года в рамках реструктуризации, и начисленные проценты в объеме 444 млн долларов.

«Все платежи по погашению облигаций внешнего государственного займа в сумме 661,34 миллиона долларов США, выпущенных в 2015 году, и выплату процентов по облигациям, выпущенным в 2015 году со сроками погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023 годах, осуществляются сегодня до конца дня» – цитирует ведомство УНИАН.

В марте Украина дополнительно разместила 10-летние еврооблигации на 350 млн долларов.