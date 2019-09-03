Медведчук предсказал «рожки и ножки» вместо конституции Украины

От конституции Украины останутся «рожки и ножки», если предложения по ее изменению продолжат поступать, заявил глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.

«Если этот спам конституционных изменений продолжится, то мы можем от основного закона получить «ножки и рожки», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что изменения в конституцию можно вносить только в строгом соответствии с законодательством, в том числе с законом о регламенте.

Верховная рада приняла в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года. Это решение поддержали 373 парламентария при минимуме в 300 голосов.

В «Оппозиционной платформе» утверждают, что изменения в закон внесены с нарушениями и его можно оспорить в конституционном суде Украины.

Украинский политолог Михаил Погребинский в комментарии газете ВЗГЛЯД объяснил, зачем на самом деле нужна президенту Украины Владимиру Зеленскому отмена депутатской неприкосновенности.