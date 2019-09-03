В центре Киева подрались бывший и нынешний депутаты Рады

В центре Киева в одном из ресторанов между бывшим депутатом Верховной рады от партии «Батькивщина» Русланом Богданом и новоизбранным членом парламента от фракции «Европейская солидарность» Сергеем Алексеевым вспыхнул конфликт, который перерос в драку.

На место происшествия был вызван наряд полиции, однако депутаты отказались от объяснений. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о хулиганстве, об этом сообщает агентство УНН со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее украинские депутаты подрались прямо во время прямого эфира телеканала «Рада».