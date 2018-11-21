Украинские депутаты подрались в прямом эфире

Депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна и представитель партии «Свобода» Юрий Левченко подрались в эфире парламентского телеканала Украины «Рада».

Конфликт произошел во время обсуждения военного положения, введенного в ряде украинских регионов. Левченко назвал Барну «прислужником олигархата», имея в виду сторонников президента Украины Петра Порошенко. Депутат в ответ предложил Левченко пойти служить на передовую, заявив, что политики, которые не были в зоне АТО, не должны рассуждать о военном положении, пишет «Российская газета».

Левченко парировал, назвав Барну «человеком, который пьяным врезается в трамвай в Киеве». Это вывело парламентария из себя, и он набросился на оппонента, ударив его по лицу и повалив на пол.

В результате потасовки было повреждено студийное оборудование.

Драки – не редкость среди украинских депутатов. Летом в горсовете Конотопа Сумской области Украины в ходе депутатской сессии возникла массовая драка между сторонниками действующего мэра и его противниками. До этого на заседании сессии Тернопольского облсовета произошла драка между депутатом областного совета от националистической партии «Свобода» Богданом Бутковским и нардепом от «Радикальной партии Ляшко» Игорем Мосийчуком.