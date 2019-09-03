Гаспарян оценил приговор участнику беспорядков 27 июля в Москве Подкопаеву

Публицист и политолог Армен Гаспарян прокомментировал приговор применившему насилие в отношении полицейских на несанкционированной акции 27 июля Ивану Подкопаеву.

«Подкопаев убыл на три года. В странах демократии за распыленный в лицо полицейскому газ – он бы до суда не дожил. Скончался бы на месте от многочисленных пулевых ранений. Но Мордор – все равно мы», – написал Гаспарян в своем Twitter.

Во вторник Тверской суд Москвы приговорил Подкопаева к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Гособвинение просило для обвиняемого три года и четыре месяца колонии общего режима.

Также во вторник гособвинение требовало для Даниила Беглеца, обвиняемого в нападении на сотрудника спецподразделения полиции 27 июля на несанкционированной акции, три года и два месяца лишения свободы.