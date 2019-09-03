Украина возглавила рейтинг стран въездного туризма в Россию

Украина стала лидером по количеству граждан, совершивших поездки в Россию за первые шесть месяцев 2019 года, следует из исследования портала ТурСтат.

По итогам первого полугодия 2019 года первую десятку стран, из которых иностранцы въезжают в Россию, возглавила Украина с показателем в 3 млн 424 тыс. поездок, сообщается на сайте ТурСтата.

Следом идет Казахстан (1 млн 569 тыс. поездок), на третьем месте расположился Китай (780 тыс. поездок).

Также в рейтинг вошли Финляндия, Азербайджан, Польша, Германия, Армения, Молдавия и Эстония.

Самый значительный рост числа поездок показали Южная Корея (+42%) и Китай (+17%). Также увеличились показатели таких стран как Таиланд (+23%), Монголия (+5%) и Япония (+2%).

Отмечается, что туристские поездки из Евросоюза (ЕС) в Россию в 2019 году тоже выросли: из Германии – 270 тысяч (+3%, +8 тыс. поездок), Эстония – 232 тыс. (+9%, +19 тыс. поездок), Франции – 106 тыс. (+6%, +6 тыс. поездок), Италии – 96 тыс. (+20%, +16 тыс. поездок), Испании – 48 тыс. (+14%, +6 тыс. поездок), Австрия – 25 тыс. (+9%, +2 тыс. поездок) и Чехия – 20 тыс. (+5%, +1 тыс. поездок).

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