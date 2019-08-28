В Крыму объяснили, почему украинские туристы выбирают отдых на полуострове

Председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк заявил, что турпоток из Украины увеличивается с каждым годом, так как на полуострове созданы условия для безопасного и комфортного отдыха.

«За пять лет вся Украина прекрасно осознала, что можно спокойно поехать в Крым и отдохнуть. С нашей стороны обустроена граница, созданы комфортные условия прохождения пунктов пропуска для туристов, запущены специальные маршруты к крымским курортам. Все это способствует увеличению туристического потока. Крым стал регионом безопасного и комфортного отдыха», – сказал Черняк РИА «Новости».

Он отметил, что Крым с особым гостеприимством принимает иностранных туристов, в том числе и из Украины. «Конфликтов за все это время никаких не было», – уточнил он, подчеркнув, что Крым становится более востребован у автотуристов из Украины, которые могу отправиться в другие южные регионы России, проехав по Крымскому мосту.

Крымское управление ФСБ России также подтвердило, что украинские туристы продолжают массово ехать в Крым.

«В пунктах пропуска через государственную границу в сутки оформляется 14-15 тыс. лиц и более 2 тыс. автомобилей. В период с 24 по 27 августа пассажирский поток составил свыше 44 тыс. человек», – сообщили в ведомстве.

Отмечается, что всего с начала года на крымском участке государственную границу России пересекло более 1,8 млн человек. Этот показатель соответствует данным аналогичного периода прошлого года.

Пограничники сообщили, что на пунктах пропуска может быть увеличено число сотрудников и открыты полосы для реверсивного движения, чтобы сократить время оформления в период окончания летних каникул и отпусков.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко называл в качестве причины роста числа украинских туристов исторические связи.

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