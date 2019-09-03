Эксперт: Тегеран нацелен на снижение конфронтации с американцами

Иран демонстрирует странам Запада готовность сотрудничать, если попытки давления на Исламскую республики будут прекращены, считает политолог Фархад Ибрагимов, комментируя недавние заявления главы внешнеполитического ведомства Ирана.

«Несомненно, нынешнее обострение отношений между США и Ираном имеет все шансы и дальше усугублять ситуацию вокруг Исламской республики», - заявил эксперт Центра постсоветских исследований ИМЭМО им. Е.М. Примакова РАН, эксперт клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов. Однако политолог считает маловероятным, что Дональд Трамп пойдет на открытую конфронтацию с Тегераном, «учитывая, что у него сейчас начинается довольно непростой период внутриполитического характера из-за предвыборной президентской гонки».

В то же время иранцы, «если и готовы вернуться к соблюдению всех условий по «ядерной сделке», то лишь в том случае, если за стол переговоров сядет американская сторона, а также откажется от каких-либо предложений по подписанию новой сделки». «В сущности, Тегеран идет на принцип, полагая, что если сейчас он теоретически согласится на заключение нового договора, то даст в руки американцев возможность каждый раз заключать новую сделку с приходом в Белый дом новой администрации», - поясняет Ибрагимов.

Поэтому, иранцы намерены и дальше оказывать давление на европейских партнеров, «периодически объявляя об очередных этапах по сокращению обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)» по иранской ядерной программе. «При этом, Иран старается следовать подобной стратегии постепенно, не прибегая к резким шагам, чтобы в конечном итоге не оттолкнуть от себя и Европу», - говорит эксперт.

«В действительности, Тегеран нацелен на снижение конфронтации с американцами. Зариф уже заявил о готовности не только не переходить на третий этап по невыполнению условий «ядерной сделки», но и отменить два предыдущих, тем самым продемонстрировав всем, что готов работать и сотрудничать, если попытки давления на Исламскую республики будут прекращены» - заключает Ибрагимов.

Напомним, во вторник глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что третий этап сокращения исполнения Тегераном своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе не будет означать конец переговорного процесса с остальными участниками соглашения, сообщает ТАСС. Ранее Зариф не исключал, что Тегеран может отказаться от третьего этапа сокращения своих обязательств по ядерной сделке. «Но мы непременно перейдем к третьему этапу, если европейцы до четверга не начнут исполнять свои обещания», - подчеркнул министр.

Он также предупредил, что действия США по СВПД наносят удар по всей конструкции международного права. «Поэтому если мы не найдем способ противодействовать США, СВПД будет не единственной потерей», - цитирует Зарифа РИА Новости.

Проблема иранского ядерного досье обострилась в мае 2018 года после решения США об одностороннем выходе из СВПДи введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники сделки, прежде всего страны Европы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

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