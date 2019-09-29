Участников митинга на Сахарова уличили в «каруселях»

Участники согласованного с властями митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве при помощи «каруселей» увеличивали число пришедших на публичное мероприятие, сообщают СМИ.

По информации Telegram-канала Mash, некоторые участники митинга по нескольку раз проходили через рамки металлоискателей. В подтверждение канал опубликовал видео «каруселей».

Между тем митинг завершился. На мероприятии прошел концерт, на котором выступили артисты Татьяна Лазарева и фронтмен группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев, передает ТАСС.

Охрану общественного порядка и безопасность граждан обеспечивали сотрудники полиции и Росгвардии. По данным пресс-службы Главного управления МВД по Москве, в митинге приняли участие около 20 тыс. человек.

Ранее участники митинга заявили, что после согласованной части могут пройти сидячая забастовка и несанкционированная «прогулка».

В прямом эфире митинг на Сахарова обсуждали Илиас Меркури и Анна Шафран. На стрим были приглашены ведущие эксперты и политологи.

Напомним, мэрия Москвы согласовала митинг 29 сентября на проспекте Академика Сахарова. Предположительно, прийти на митинг могут актеры, активно поддерживавшие актера Павла Устинова. При этом суд уже освободил Устинова из-под стражи.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.