Эксперты в прямом эфире обсудят митинг на проспекте Сахарова

На столичном проспекте Сахарова в воскресенье пройдет разрешенный властями митинг в поддержку фигурантов так называемого московского дела. Организаторы заявили участие до 20 тыс. человек. Эксперты и политологи в прямом эфире обсудят акцию оппозиции.

Трансляцию с 14.00 ведут на YouTube-канале «Политика сегодня: Россия США Украина» Илиас Меркури и Анна Шафран, участие также принимают ведущие эксперты и политологи, которые в прямом эфире комментируют митинг оппозиции.

Сам митинг начнется в 15.00.

Ранее сообщалось, что мэрия Москвы согласовала митинг в поддержку фигурантов «московского дела» 29 сентября на проспекте Академика Сахарова. Предположительно, прийти на митинг могут актеры, активно поддерживавшие фигуранта «московского дела» Павла Устинова. При этом суд уже освободил Устинова из-под стражи.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.