Участники митинга на Сахарова собрались устроить сидячую забастовку

После согласованного митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве могут пройти сидячая забастовка и несанкционированная «прогулка», пишут российские СМИ со ссылкой на активиста движения «Бессрочка» Ольгу Мисик.

Мисик заявила «Коммерсанту», что не отвечает за организацию мероприятия, однако выразила уверенность, что сидячая забастовка будет проведена. «Прогулка, наверное, после митинга тоже», – предположила она.

Между тем, по информации Mob Counter, по состоянию на 14.55 через рамки на согласованной акции в Москве прошли 3 тыс. 683 человека.

В прямом эфире митинг на Сахарова обсуждают Илиас Меркури и Анна Шафран. На стрим приглашены ведущие эксперты и политологи.

Напомним, мэрия Москвы согласовала митинг 29 сентября на проспекте Академика Сахарова. Предположительно, прийти на митинг могут актеры, активно поддерживавшие актера Павла Устинова. При этом суд уже освободил Устинова из-под стражи.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.