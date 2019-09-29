К началу митинга на Сахарова собралось 9 тыс. человек

К началу согласованного с властями митинга на проспекте Академика Сахарова в Москве через рамки прошли 9 тыс. 15 человек.

Такие данные приводит Mob Counter.

По состоянию на 15:15 через рамки прошли 9 015 человек.



Фото у рамок и у сцены. pic.twitter.com/fxoAYvKOnT — Mob Counter (@MobCounter2015) September 29, 2019

Аналогичные данные публикует «Белый счетчик». «К 15.00 на территорию митинга #Отпускай прошли 9,0 тыс. участников. Входящий поток интенсивный. Полиция не задерживает вход», – говорится в сообщении.

Ранее участники митинга заявили, что после согласованной части могут пройти сидячая забастовка и несанкционированная «прогулка».

В прямом эфире митинг на Сахарова обсуждают Илиас Меркури и Анна Шафран. На стрим приглашены ведущие эксперты и политологи.

Напомним, мэрия Москвы согласовала митинг 29 сентября на проспекте Академика Сахарова. Предположительно, прийти на митинг могут актеры, активно поддерживавшие актера Павла Устинова. При этом суд уже освободил Устинова из-под стражи.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.