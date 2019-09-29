Режиссер «Счастливы вместе» отреагировал на задержание Бочкаревой

Георгий Дронов, актер и режиссер сериала «Счастливы вместе», прокомментировал сообщения о задержании актрисы Натальи Бочкаревой с кокаином.

«Я, честно говоря, не верю в это. Не верю, что это она», – сказал он в комментарии порталу «Подъем».

Дронов отметил, что работа над сериалом «Счастливы вместе» была очень тяжелая и никаких предпосылок для появления у актрисы наркотиков, по его мнению, не было.

«И я не могу связать с Бочкаревой какие-то ситуации с наркотиками. Просто не могу», – добавил режиссер.

Ранее в СМИ появились сообщения о задержании Бочкаревой с кокаином в белье. Сама актриса назвала эту информацию ложью и враньем, заявив, что кто-то хочет «подмочить ее репутацию». Она потребовала, чтобы виновные в желании «раздуть скандал» были наказаны.

Между тем задержание актрисы с пакетиком кокаина в Москве подтвердил источник в правоохранительных органах. Также было опубликовано видео инцидента.